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Лавров заявил, что делегацию Украины США «держат за руку» на переговорах с РФ

Игнат Далакян
14:53 19.03.2022
По мнению главы российской дипломатии, не смотря на трудности процесс переговоров идет.
Лавров заявил, что делегацию Украины США «держат за руку» на переговорах с РФ
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Соединенные Штаты «держат за руку» делегацию Украины на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться на минимальные требования, выдвигаемые Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны. Но тем не менее процесс идет», - передает слова Лаврова агентство «Интерфакс».

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что о возможной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно говорить только после утверждения текста договора между двумя странами.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с Киевом направлены на обеспечение нейтрального военного статуса Украины. По его словам, переговоры включают вопросы по прекращению нацификации страны, закрепленные на законодательном уровне.

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