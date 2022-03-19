Лавров заявил, что делегацию Украины США «держат за руку» на переговорах с РФ

«Постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны. Но тем не менее процесс идет», - передает слова Лаврова агентство «Интерфакс».

Соединенные Штаты «держат за руку» делегацию Украины на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться на минимальные требования, выдвигаемые Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на финале трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

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