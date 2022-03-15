Лавров заявил, что переговоры с Киевом направлены на обеспечение его нейтрального статуса

Переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального военного статуса. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Переговоры, которые сейчас вот продолжаются - по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины», - передает слова Лаврова РИА Новости.

Как сообщает агентство, глава российской дипломатии добавил, что переговоры также направлены на прекращение политики нацификации страны, которая закреплена в нескольких законодательных актов Украины, а также на отмены всех дискриминационных ограничений, наложенных на русский язык, русское образование, культуру и русские СМИ.

Ранее в украинской делегации сообщили о продолжении переговоров с РФ после взятой технической паузы. Четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран начался 14 марта.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.