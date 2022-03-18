Мединский: о встрече Путина и Зеленского можно будет говорить после подготовки и утверждения договора

Говорить о возможной встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским можно только после утверждения текста договора между двумя странами. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, (договор) будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств», - сообщил Мединский журналистам.

Ранее глава переговорной делегации РФ заявил, что Украина предлагает «шведский» вариант демилитаризации страны. По словам Мединского, ключевыми вопросами для РФ являются статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного населения, положение русского языка и целый ряд других гуманитарных вопросов.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.