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В Минтрансе РФ заявили, что расходы иностранных авиаперевозчиков значительно выросли

Виталий Музыка
12:45 19.03.2022
Неудобства из-за введенных ограничений прежде всего ощущают граждане: увеличивается время полета, цена билета, сообщает ведомство.
В Минтрансе РФ заявили, что расходы иностранных авиаперевозчиков значительно выросли
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В результате зеркального ответа на закрытие воздушного пространства некоторых стран для российских авиакомпаний, авиаперевозчики вынуждены направлять рейсы в облет РФ - это приводит к дополнительным тратам более 37,5 млн долларов США еженедельно. Об этом сообщил пресс-центр Минтранса РФ.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что введенные ограничения для зарубежных перевозчиков доставляют неудобства в первую очередь гражданам этих стран.

«Ежедневно через российское воздушное пространство, в том числе с использованием такого популярного воздушного коридора как Транссибирский маршрут, проходили сотни иностранных рейсов из Европы, Великобритании, Канады и США в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока», - сказано в сообщении.

Использование альтернативных маршрутов значительно увеличивает время полета, в результате увеличивается себестоимость перевозки, прежде всего за счет увеличения количества потребляемого топлива.

Ранее сообщалось, что Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов, Россия, в свою очередь, стала отвечать зеркально на вводимые иностранными государствами ограничения.

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