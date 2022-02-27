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Глава ЕК: ЕС полностью закрывает воздушное пространство Союза для России

Виктория Ивашечкина
19:35 27.02.2022
По словам Урсулы фон дер Ляйен, данный запрет касается всех самолетов, в том числе частных.
Глава ЕК: ЕС полностью закрывает воздушное пространство Союза для России
© Фото: Pexels
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Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских (самолетов - Прим.ред.). Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией», - рассказала она, передает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, данный запрет касается всех самолетов, в том числе частных.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что новые антироссийские санкции Евросоюза должны затронуть сферу энергетики. По словам Урсулы фон дер Лейен, второй компонент нового пакета санкций ЕС призван «сделать невозможной» модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в России.

Также сообщалось, что ЕС в рамках новых санкций введет запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. По словам главы Еврокомиссии, данный шаг является очень важным, поскольку многие используемые в России пассажирские самолеты были произведены в США и Европе.

Недружественные шаги Запада связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите Донбасса, о которой утром 24 февраля сообщил президент Владимир Путин. В телеобращении к российским гражданам глава государства напомнил, что ранее ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о помощи.

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