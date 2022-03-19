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«Вызывал огонь на себя»: командир Ка-52 рассказал как был подбит во время миссии на Украине

11:55 19.03.2022
Вертолет получил повреждения двигателя и редуктора, но экипажу удалось его посадить и успешно эвакуироваться
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Командир ударного вертолета Ка-52, подбитого во время операции по прикрытию десанта на украинском аэродроме, рассказал подробности произошедшего. Он отметил, что боевая машина получила повреждения двигателя, но ее удалось спокойно посадить. Также летчик рассказал, как экипаж «работал» по объектам ВСУ.

«Понимая, что мы находимся под плотным огнем, мы отошли на северный торец полосы и оттуда начали зачищать аэродром от ПВО. Объекты были тщательно замаскированы, поэтомк приходилось вызвать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи видел, откуда ведется огонь и отрабатывали. По себе я зафиксировал 18 пусков ПЗРК. Вертолет справился. Хотя получили зенитной артиллерией повреждение главного редуктора и левого двигателя», - рассказал командир

После приземления летчик заняли круговую оборону и сдали дожидаться прибытия других вертолетов. Пришлось вести беспокоящий огонь, чтобы отогнать приближающиеся украинские силы.

«Работы много, дело у нас хорошее. Победа будет за нами», - сказал командир.

Во время выполнения задачи по прикрытию высадки десанта на украинский военный аэродром, проводимый в рамках спецоперации, российский вертолет Ка-52 был подбит. Наземные силы ВСУ 18 раз обстреляли «Аллигатора». В результате вертолет был вынужден зайти на вынужденную посадку. Видео с моментом посадки опубликовало российское Минобороны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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