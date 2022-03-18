«Я подбит, иду на вынужденную»: кадры экстренной посадки Ка-52 во время прикрытия десанта на Украине

Во время выполнения задачи по прикрытию высадки десанта на украинский военный аэродром, проводимый в рамках спецоперации, российский вертолет Ка-52 был подбит. Наземные силы ВСУ 18 раз обстреляли воздушное судно. В результате вертолет был вынужден зайти на вынужденную посадку. Видео с моментом посадки опубликовало российское Минобороны.

«Мужики, я подбит! Кто видит нас - обозначаю себя. Иду на вынужденную (посадку - прим.ред.)», - передал сообщение член экипажа вертолета.

После посадки на поле экипаж экстренно покинул вертолет и занял круговую оборону. Дождавшись второй ударной волны, военнослужащие успешно эвакуировались на аэродром базирования. В результате произошедшего никто из летчиков не пострадал.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов