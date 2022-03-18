От первого лица: пилот Ка-52 прикрыл собой высадку десанта в спецоперации на Украине

Уникальные кадры обнародовало Минобороны России - короткий ролик всего две с половиной минуты зафиксировал настоящий подвиг. Экипаж вертолета не только уничтожил наземные цели. Своей машиной командир прикрыл группу вертолетов, доставляющих десант для взятия под контроль одного из украинских аэродромов, и был подбит.

Происходящее фиксирует камера, установленная на шлеме командира экипажа ударного вертолета Ка-52, идущего во главе группы.

Залпом неуправляемых ракет и огнем из автоматической пушки летчики уничтожают живую силу и технику противника, чтобы обеспечить безопасную высадку тактического десанта на один из украинских аэродромов. При выполнении боевого разворота экипаж визуально подтверждает уничтожение целей и заходит для нанесения нового удара.

Вертолет, с которого ведется съемка, в ходе этого задания 18 раз обстреляли с земли из ПЗРК и зенитных установок. Причем командир машины попал под такой интенсивный огонь, прикрывая группу Ми-8, на борту которых находился десант.

Судя по переговорам экипажа, во время выполнения вынужденной посадки возникли проблемы с редуктором и выходом стойки шасси. Но летчикам удалось благополучно приземлиться.

После приземления они покинули вертолет и заняли оборону. Летчики не пострадали - позже их эвакуировали на аэродром базирования. Благодаря самоотверженным действиям экипажей передовой группы вертолетов Ка-52 и Ми-24, десантирование завершилось без потерь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов