Вершинин провел переговоры с делегацией ООН о гумситуации на Украине и в Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в пятницу провел переговоры с делегацией Организации Объединенных Наций.

Сообщается, что группу от всемирной организации возглавлял руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Рамеш Раджасингхам. Отмечено, что встреча состоялась «в рамках регулярных консультаций между представителями МИД, Минобороны и ООН».

«Состоялось развернутое обсуждение гуманитарной ситуации на Украине, а также в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Луганской Народной Республике (ЛНР). В центре внимания находились задачи по обеспечению безопасности гражданского населения, включая вопросы организации коридоров для эвакуации мирных жителей, по доставке гуманитарной помощи и налаживанию гуманитарного доступа к нуждающимся», - говорится в официальном сообщении МИД России.

Ранее корреспондент «Звезды» показывал, как меняется жизнь населения освобожденных ЛНР территорий и как помогают жителям территорий, подконтрольных Луганской Народной Республике.

Также сообщалось, как встречают гуманитарную помощь России в Волчанске Харьковской области. Люди ждали приезда грузовиков с гумпомощью с раннего утра - оказать ее больше некому.