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Очередь на всю площадь: как встречают гумпомощь РФ в Волчанске Харьковской области

Анатолий Бородкин
03:34 18.03.2022
Десять российских грузовиков привезли в Волчанск и близлежащие поселения более 90 тонн продовольствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Помощники у сотрудников МЧС находятся быстро - минут через  десять после того, как откинуты тенты белых «КамАЗов». Они здесь за тем, чтобы очередь, которая заполнила всю площадь небольшого города Волчанск в Харьковской области, двигалась быстрее. Люди ждали приезда грузовиков с гуманитаркой с раннего утра. Оказать помощь больше некому. 

«В очереди нам рассказали, что продукты, промышленные товары, товары первой необходимости у местных предпринимателей, которые содержат магазины, почти на нуле. Три моста, которые связывали Волчанск с Харьковской областью, украинская сторона взорвала при отступлении. Поэтому гуманитарная помощь от российской стороны пришлась как раз вовремя», - рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Гривен, чтобы рассчитаться, тоже нет. Карты украинских банков в местных магазинах принимать перестали - терминалы не работают, а выдача наличных в банкоматах мизерная. Да и потратить деньги на самое насущное невозможно.

«Крупнейший супермаркет Волчанска. Видите, на полках нет ничего: ни предметов личной гигиены, ни хозяйственных товаров. Что уж говорить о продуктах питания. Тем не менее, люди приходят сюда через черный ход в надежде купить хоть что-то», - указал журналист.

Молодежь узнавала о приезде колонны с российской гуманитарной помощью в социальных сетях, люди постарше обзванивали друг друга. Тотальный дефицит продуктов в небольшом городе, где основная застройка частный сектор, жители  стараются возместить заготовками и овощами, оставшимися с зимы. С бытовой химией, предметами личной гигиены сложнее. Тяжелая ситуация с детским питанием. На исходе и жизненно важное - лекарства.

Из десяти аптек в Волчанске, которые принадлежат Юрию Роганину, работают только две. И те – в рецептурном отпуске. Это когда можно купить только выписанные врачом лекарства. Предприниматель рассказывает, что на такой шаг пошли из-за бешеного ажиотажа. За несколько дней скупили основную часть имеющихся запасов. Сейчас приходится работать в режиме жесткой экономии.

Всего на грузовом транспорте в район доставили более 90 тонн продовольствия. Два из десяти грузовиков разгрузили прямо на площади. Еще четыре машины отправились по близлежащим маленьким поселкам. Там ситуация еще тяжелее. Крупу, сахар, макароны и консервы будут распределять постепенно, в течение нескольких дней. Для маломобильных жителей организуют адресную доставку.

«Кому не хватит - мы всем поразвозим, поделаем фотографии, чтоб знали, что дошло, люди все получили. Мы просто не знаем, как это будет в дальнейшем. Оставят еще какую-то гуманитарную помощь, мы пенсионерам и тем, кто не может ходить, все это довезем домой, все это доставим», - заверил общественный деятель Дмитрий Чигринов

С приездом белых «КамАЗов» появилась надежда на то, что все наладится, говорят в Волчанске. Гуманитарный конвой из России снова заедет в город. В ближайшее время.

Материал подготовили Алиса Краузова и Михаил Долгих 

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