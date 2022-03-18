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Оставить в погребе воспоминания о боях: как меняется жизнь населения освобожденных ЛНР территорий

02:33 18.03.2022
«Звезда» рассказывает, как помогают жителям территорий, подконтрольных Луганской Народной Республике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корова «Ласточка» не только помощница , но и главная кормилица большой семьи . Молоко сейчас гораздо проще обменять на хлеб или шоколад для внуков, чем купить это в магазине. Людмила Юлиановна живет в поселке Новая Астрахань. Народная милиция ЛНР взяла этот населенный пункт под свой контроль совсем недавно, и сюда еще не наладили поставки продуктов. Выручает подсобное хозяйство.

«Деревенский погреб сейчас - самое важное помещение в хозяйстве. Толстый потолок убережет от любого обстрела, а заготовки, сделанные на зиму, помогут переждать время, пока не наладятся новые каналы поставок продовольствия», - объяснил корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

В новой Астрахани к военным грузовикам уже привыкли, и когда «Урал» с гуманитарной помощью приехал в центр поселка, людей там было немного. Заранее предупредить население возможности не было: пока здесь нет ни связи, ни интернета, ни электричества. Но уже скоро на площади собрались десятки жителей.

Поселок Новая Астрахань находится на дороге между городом Рубежным и крупным городом Старобельск , куда выезжают беженцы . Им гуманитарная помощь особенно нужна.

«Есть люди, которые вышли, в чем были, из подвалов и были эвакуированы... Им нужна помощь , теплая одежда , продукты», - указал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В чем были - это не фигура речи. Мирные жители неделями живут в подвалах под обстрелами ВСУ, и как только появляется возможность покинуть города и поселки, берут детей и на любом транспорте, часто без вещей, на свой страх и риск выезжают на территорию Луганской Народной Республики. Безопасных гуманитарных коридоров украинские войска и нацбаты не дают.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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