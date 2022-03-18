Корабль «Союз МС-21» с тремя россиянами на борту пристыковался к МКС
Пристыковка проведена в ручном режиме.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корабль «Союз МС-21» с тремя россиянами на борту пристыковался к МКС
Пристыковка проведена в ручном режиме.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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