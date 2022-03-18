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С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «С.П. Королев»

Елизавета Потейчук
18:57 18.03.2022
На 22.05 по московскому времени запланирована стыковка корабля к узловому модулю «Причал».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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С площадки «Восток» космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «С.П. Королев». В составе экипажа находятся космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Пилотируемый корабль примерно через девять минут отделится от третьей ступени ракеты, сообщает ТАСС. Полет до МКС будет проходить по двухвитковой схеме. На 22.05 по московскому времени запланирована стыковка корабля к узловому модулю «Причал». Эта стыковка станет первой после его интеграции в состав МКС.
 
Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вручил космонавту Олегу Артемьеву удостоверение специального корреспондента ТАСС на Международной космической станции (МКС). Он стал уже вторым сотрудником агентства, который отправится на орбиту.

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