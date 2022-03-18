Жизнь в подвалах и ковры на выбитых окнах: как жители Мариуполя переживают последствия боев

В одном из дворов Мариуполя прямо при входе лежали накрытые тела, уже выкопаны могилы. Люди готовят на кострах пищую Многие граждане до сих пор живут в подвалах. В квартире одной из многодетных семей города на втором этаже ютятся все жители подъезда.

«Жена Валентина, мои трое детей. Старшая Варвара, Мария, Валентина. У нас 15 человек в трехкомнатной квартире живет. Приютили», - рассказал один из местных жителей.

В их квартире выбило стекла взрывной волной. Натянутые на оконные рамы теплые вещи и ковры спасают от сквозняков. Семья уже давно бы уехала из Мариуполя, однако Александр не может оставить лежачего отца.

«Там разорвалась мина. Здесь у всех вылетели окна. У мужчины осколок в грудь прилетел. У меня жена стояла на балконе, она чудом выжила. Осколок пролетел мимо», - говорит Александр.

Мужчина вместе со своей женой ухаживает за пожилыми соседями. Они бы забрали с верхних этажей к себе и их, но люди, к сожалению, нетранспортабельны.

Одну из многоэтажек обстреляли донецкие артиллеристы. В ней находился наблюдательный пункт украинских вооруженных сил. Соседнему зданию повезло в меньшей степени. ВСУ оборудовали на его крыше огневую точку. После того как эту позицию накрыли, все квартиры под ней сгорели. Люди все так же сидят в подвалах, опасаясь обстрелов.

Запорожское шоссе, по которому проходит массовая эвакуация граждан, находится в десяти минутах ходьбы. Однако в городе нет связи, и граждане попросту не знают, что их готовы вывезти в безопасное место на автобусах на территории ДНР или России.

«У нас нет машин, может мы бы и поехали, так как у нас нет воды и света. У кого есть свои машины - те поехали. Последние три дня была массовая эвакуация», - рассказывают граждане.

Но об этом зеленом коридоре прекрасно знают засевшие в городе националисты. Украинских военнослужащих, пытающихся покинуть Мариуполь, с каждым днем становится все больше. Людей вывозят на ростовские маршруты, а водители работают за свою обычную зарплату.

Склады, которые ранее снабжали горожан провизией, опустели. Каждый день еды в Мариуполе становится все меньше. Военные готовы начать завозить гуманитарную помощь в город, но пока что это не безопасно, ведь во многих районах все еще идут бои.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Михаил Долгих.