Провокация в драмтеатре: как украинские националисты оттягивают освобождение Мариуполя

Подрыв здания драматического театра в Мариуполе осуществили боевики запрещенного в России нацбатльона «Азов»*. А вину за это преступление радикалы пытались переложить на Вооруженные силы России. Эти данные подтверждают беженцы, которые смогли вырваться из Мариуполя.

Здание драмтеатра украинские националисты взорвали при отступлении, при этом в нем могли находиться люди - которых использовали в качестве заложников. В самом Мариуполе сейчас идут уличные бои. Тему продолжит Олег Лавров.

«На северо-западном выезде из Мариуполя сегодня пробка из автомобилей. Военнослужащие ДНР осматривают автомобили, проверяют у выезжающих мужчин документы», - прокомментировал корреспондент.

Подозрительных просят снять верхнюю одежду. Националистов выдают татуировки правого сектора, синяки на плечах, оставленные от бронежилета и оружия, и другие признаки участия в боевых действиях.

Груда обломков и окутавший развалины дым. Все, что осталось от городского драматического театра Мариуполя. Такие кадры появились в соцсетях накануне. Украинские националисты попытались обвинить в ударе российские войска. Их заявления хором стали тиражировать западные СМИ. Впрочем, жители, которым удалось вырваться, из города, прямо это опровергают. Они рассказали, что здание взорвали отступающие радикалы.

В российском Минобороны отметили - никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в этом районе российская авиация не выполняла. Город до сих пор отрезан от внешнего мира. В центре идут бои. Мобильная связь и интернет не работают. Люди, увидев камеры и журналистов, пользуются случаем и передают родственникам послания.

В Володарской поселковой школе оборудовали пункт временного размещения на тысячу человек. Здесь тепло, люди заряжают телефоны от генераторов. Военнослужащие Южного округа готовят для них пищу в полевой кухне.

Здесь же ведут статистику всех эвакуированных. Людей размещают в автобусах и вывозят на подконтрольные ДНР территории или в Ростовскую область.

*Батальон «Азов» - запрещенная в России организация