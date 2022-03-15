Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В сопровождении конвоя: кадры эвакуации мирного населения из Мариуполя

Олег Лавров
21:18 15.03.2022
По словам корреспондента, из Мариуполя слышны разрывы, а граждане любым способом пытаются покинуть город.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Мариуполе проходит эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Обстановку с места событий продемонстрировал корреспондент «Звезды» Олег Лавров. По его словам, колонны транспорта сопровождает конвой военной полиции военнослужащих ЮВО. А впереди следует бронетранспортер с личным составом, который готов отразить атаку диверсионной группы в любой момент.

«На заправку выходят люди, там ждут автобусы, чтобы довезти их в максимально безопасное отсюда место. Часть автобусов поедет в Россию, остальные - на территорию ДНР. Меньше, чем километр до Мариуполя, оттуда выходят люди, выезжают на машинах, у них белые тряпки, надпись “Дети”», - рассказывает корреспондент.

Кроме того, из Мариуполя слышны разрывы, люди любым способом пытаются покинуть город.

Ранее съемочная группа «Звезды» обнаружила в Херсонской области обломки двух штурмовиков Су-25 ВВС Украины. Судя по всему сбитые штурмовики представляли собой пару - ведущего и ведомого, а какие именно задачи стояли перед летчиками, понять невозможно.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:07 Армия
Видео
Пара разрушенных штурмовиков: кадры обломков двух Су-25 ВВС Украины в Херсонской области
20:04 В стране и мире
Источник: под Киевом ликвидированы двое высокопоставленных офицеров украинской военной разведки
19:02 В стране и мире
МИД РФ: Россия официально выходит из Совета Европы
18:13 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о доставке в Мариуполь 225 тонн гумпомощи за сегодня
17:47 В стране и мире
Пушилин: несмотря на готовность иностранных добровольцев, ДНР справится с освобождением своей территории сама вместе с РФ
Популярное
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
«Леденящий душу»: в Британии оценили уникальные кадры пуска ракеты «Циркон»
Видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» украинской артиллерии
Видео
«Никакой пощады не будет»: в МО РФ предупредили о точечных ударах по наемникам на Украине
Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.