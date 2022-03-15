В сопровождении конвоя: кадры эвакуации мирного населения из Мариуполя

В Мариуполе проходит эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Обстановку с места событий продемонстрировал корреспондент «Звезды» Олег Лавров. По его словам, колонны транспорта сопровождает конвой военной полиции военнослужащих ЮВО. А впереди следует бронетранспортер с личным составом, который готов отразить атаку диверсионной группы в любой момент.

«На заправку выходят люди, там ждут автобусы, чтобы довезти их в максимально безопасное отсюда место. Часть автобусов поедет в Россию, остальные - на территорию ДНР. Меньше, чем километр до Мариуполя, оттуда выходят люди, выезжают на машинах, у них белые тряпки, надпись “Дети”», - рассказывает корреспондент.

Кроме того, из Мариуполя слышны разрывы, люди любым способом пытаются покинуть город.

Ранее съемочная группа «Звезды» обнаружила в Херсонской области обломки двух штурмовиков Су-25 ВВС Украины. Судя по всему сбитые штурмовики представляли собой пару - ведущего и ведомого, а какие именно задачи стояли перед летчиками, понять невозможно.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.