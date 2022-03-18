В МО РФ рассказали, что Киев пытается сделать из неонацистов «мучеников Мариуполя».

Украинские власти говорят о том, что боевики в осажденном Мариуполе должны стать примером стойкости и пожертвовать собой во имя общей победы, и тогда им будет присвоен статус «мучеников Мариуполя». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он сослался на данные радиоперехватов, которые свидетельствуют о том, что боевики имеют 200 тысяч человек мирного населения, которых они могут использовать «по полной» как «живой щит» для исполнения «великой» миссии.

«По радиоперехватам достоверно установлено, что в городе националисты ведут интенсивные переговоры с Киевом по разблокированию Мариуполя и направлении им поддержки, так как понимают, что без усиления они не способны выполнить поставленные задачи», - отметил начальник НЦУО РФ.

Помимо этого Мизинцев рассказал, что в Мариуполе продолжается гуманитарная операция. Только за минувшие сутки из города был эвакуирован 13 751 человек, а в общей сумме - уже 56 743. Также в МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.