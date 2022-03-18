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МО РФ: Киев отказался от предложения открыть коридоры и выпустить националистов из Мариуполя

21:40 18.03.2022
В ведомстве отметили, что у националистов есть свыше 200 тысяч человек мирного населения, которое они могут использовать в качестве «живого щита».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что по радиоперехватам установлено, что в городе националисты ведут интенсивные переговоры с украинскими властями по разблокированию Мариуполя и направлении им поддержки, «так как понимают, что без усиления они не способны выполнить поставленные задачи».

Кроме того, Мизинцев отметил, что у националистов есть свыше 200 тысяч человек мирного населения, которое они могут использовать в качестве «живого щита». По данным радиоперехвата, позиция согласована с властями Киева.

«Понимая содержание и последствия этих переговоров, мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра. При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Вместе с тем представитель МО РФ подчеркнул, что о дальнейших шагах отчаявшихся бандитов можно только догадываться, так как последствия за этими действиями могут последовать ужасающие. В связи с этим ведомство с площадки Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине предупредило весь цивилизованный мир, международные организации, в первую очередь ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста об очередных преступлениях украинских националистов с последствиями для мирного населения. При этом Мизинцев указал на попытки списать злодеяния на якобы неизбирательные удары Вооруженных Сил России.

«Кроме того, также достоверно установлено (это данные свежих радиоперехватов), что за последние двое суток часть боевиков численностью от 150 до двухсот человек, используя гуманитарные коридоры, переодевшись в гражданскую одежду, дезертировало из города и разрозненными группами по 10-15 человек передвигаются в запорожском направлении по проселочным дорогам», - добавил начальник НЦУО РФ.

Также за прошедшую ночь 93 боевика были ликвидированы, добавил Мизинцев. Помимо этого представитель оборонного ведомства рассказал, что за последние сутки были эвакуированы более 14,3 тысяч человек из опасных районов Украины и ЛДНР в Россию.

В Мариуполе продолжается гуманитарная операция. Только за минувшие сутки из города был эвакуирован 13 751 человек, а в общей сумме - уже 56 743.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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