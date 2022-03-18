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В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке

21:58 18.03.2022
Согласно заявлению Минобороны РФ, украинские националисты забирают последние продукты питания у мирных жителей, обстреливают места выдачи гумпомощи и не выпускают людей из населенных пунктов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл подробности зверских преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке.

Как сообщает представитель Минобороны России, в Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирают у местного мирного населения последние продукты питания, в том числе полученные в качестве гуманитарной помощи, а в городе Харьков украинские националисты обстреляли место выдачи.

«В Северодонецке национальные формирования и иностранные наемники, обороняющиеся совместно с резервистами территориальной обороны, в принудительном порядке расставили местное население вокруг занятых жилых домов, а граждан, отказавшихся покидать укрытия и выходить на улицы, просто расстреляли», - рассказал представитель Минобороны РФ.

Самостоятельный выход людей из населенных пунктов националистическими боевиками жестко пресекается. Местные жители, загнанные в подвалы жилых домов, якобы для спасения от ударов авиации ВС России, находятся в ужасающих условиях антисанитарии, недостатка питания и воды, без электричества и под воздействием, сфабрикованной властями Украины лжи о блокировании гуманитарных коридоров.

«Все эти факты в очередной раз свидетельствуют о геноциде киевских властей в отношении собственного народа и полном безразличии к судьбам миллионов простых людей», - добавил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о поражении вооруженными силами РФ 54 военных объектов Украины. По данным Минобороны, ВС РФ поразили четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники ВСУ.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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