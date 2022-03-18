Пользователи «ВКонтакте» жалуются на неполадки в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» сообщают о неполадках в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 20:05 по московскому времени было зафиксировано 830 жалоб. При этом 54% претензий связаны с работой приложения, 41% пользователей жалуются на проблемы с веб-сайтом, еще 5% - на проблемы с профилем.

Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Краснодаре и других городах России.

Ранее в российской популярной соцсети объявили о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. Согласно пресс-службе «ВКонтакте» скоро авторы будут получать 100% дохода от инструментов монетизации.

Также телеканалу «Звезда» гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил последствия блокировки таких соцсетей как Facebook и Instagram в России. По мнению эксперта, большинство пользователей будет потихоньку или оперативно даже переходить в Telegram и ВКонтакте.