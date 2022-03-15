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Эксперт оценил последствия от блокировки соцсетей Facebook и Instagram

Марина Крижановская
03:47 15.03.2022
Однако при всем кажущемся дискомфорте для россиян он отметил, что «это явно не самая большая проблема в нашей стране на сегодняшний момент».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эксклюзивном комментарии «Звезде» поделился мнением относительно блокировки доступа к социальным сетям Facebook и Instagram на территории России. Он отметил, что «прекращение деятельности Instagram в России напрашивалось после запрещения Facebook, учитывая его вхождение в один холдинг».

Говоря о том, насколько эта блокировка отразится на простых российских пользователях, Денис Кусков сообщил, что «ну конечно же люди привыкли делиться фотографиями, блогеры привыкли там зарабатывать очень большие деньги».

«Думаю, что будет непросто, но это явно не самая большая проблема в нашей стране на сегодняшний момент», - сказал глава агентства TelecomDaily.

Также Денис Кусков выразил мнение, что «большинство пользователей будет потихоньку или оперативно даже переходить в Telegram и ВКонтакте». Однако, говоря об обладателях многомиллионных аудиторий в Instagram, он предположил, что перевод подписчиков на новые платформы займет немало времени.

«Думаю, что приток аудитории на новые аккаунты определенных звезд может занять от нескольких недель до месяцев», - сообщил Денис Кусков.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Повсеместная блокировка этой социальной сети закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.

Также в понедельник 14 марта в Госдуме России предупредили о возможной скорой блокировке YouTube. Сообщается, что это произойдет в случае, если видеохостинг не выполнит законные требования, предъявляемые его руководству Роскомнадзором. Решительность государства в отношении блокировки соцсети Instagram назвали четким сигналом.

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