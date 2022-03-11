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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает программу поддержки авторов

Роман Захаров
01:24 11.03.2022
По сообщениям VK, пользователи социальной сети уже скоро смогут заработать до 600 миллионов рублей.
Социальная сеть «ВКонтакте» запускает программу поддержки авторов
© Фото: Pixabay
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Популярная российская соцсеть «ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании. Так, согласно распространенному пресс-службой VK сообщению, уже скоро авторы будут получать 100% дохода от инструментов монетизации.

Действие данной программы должно начаться уже в ближайшее время и продлится до 10 апреля текущего года. За это время авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации социальной сети: Партнерской программы, Маркет-платформы, Монетизации видео и VK Donut.

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе. "ВКонтакте" большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента - наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов - следите за новостями», - рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

В сообщении отмечается, что в последнее время в социальной сети фиксируется резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Согласно статистике, люди стали чаще общаться, смотреть контент и читать материалы, а, например, просмотры и загрузки клипов «ВКонтакте» увеличились вдвое.

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