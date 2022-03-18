Армия Замминистра обороны Фомин провел встречу с послом КНР Встреча сторон состоялась на территории РФ по инициативе КНР. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэем. Встреча сторон состоялась на территории РФ по инициативе КНР. В частности, Фомин и Ханьхуэй затронули актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Напомним, ранее Александр Фомин обсудил безопасность в Западной Африке с министром обороны Мали полковником Садио Камара. Кроме того, замминистра обороны РФ обсуждал вопросы взаимодействия МО РФ и Красного Креста на Украине с президентом МККК Петером Маурером. Разговор состоялся по телефону. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика