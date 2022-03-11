Замминистра обороны РФ Фомин обсудил безопасность в Западной Африке с главой Минобороны Мали

Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил безопасность в Западной Африке с министром обороны Мали полковником Садио Камара. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также на встрече шла речь о сотрудничестве в оборонной сфере. Фомин указал на важность взаимодействия двух стран и отметил готовность российского военного ведомства продолжать диалог.

Ранее Фомин обсудил взаимодействие на Украине с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Разговор состоялся по телефону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов