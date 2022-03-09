Замминистра обороны Фомин обсудил взаимодействие на Украине с президентом Красного Креста

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил вопросы взаимодействия МО РФ и Красного Креста на Украине с президентом МККК Петером Маурером. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве России уточнили, что разговор состоялся по телефону.

Ранее в Минобороны России продемонстрировали кадры доставки российскими военными гуманитарной помощи под город Изюм в Харьковской области.

Также оборонное ведомство РФ показало секретные украинские документы. Согласно им, киевский режим готовил наступление на Донбасс в марте текущего года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов