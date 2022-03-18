«Мы победим»: фигурист Плющенко поддержал спецоперацию ВС РФ на Украине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе со «Звездой» поддержал российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. Спортсмен отметил, что российским бойцам непросто, но они справятся.

«Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим», - сказал Плющенко на праздничном концерте в «Лужниках» в честь годовщины в честь воссоединения Крыма с России.

Праздничный митинг-концерт посвящен восьмилетней годовщине присоединения полуострова Крым и Севастополя к России. На мероприятии выступил с торжественной речью президент России Владимир Путин, в которой отметил сплоченность российских военных при проведении спецоперации на Украине.