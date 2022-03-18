Путин: что военнослужащие РФ на Украине прикрывают друг друга, такого единения не было давно
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие во время спецоперации на Украине продемонстрировали невероятное единение. Глава государства отметил, что их сплоченность демонстрирует готовность сражаться за друзей и Родину.
«И лучшим подтверждением тому является то, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», - сказал президент.
Президент России принял участие в праздничном митинг-концерте, посвященному восьмилетней годовщине присоединения полуострова Крым и Севастополя к России. Глава государства поздравил россиян с торжественной датой проведения референдума.