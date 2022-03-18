Путин приехал на праздничный концерт в честь годовщины воссоединения Крыма в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин прибыл на праздничный концерт в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, который проходит в московском стадионе «Лужники». Глава государства выступил перед россиянами с речью.

«Мы многонациональный народ Российской федерации, объединенные общей судьбой на своей земле - это первые строчки основного закона, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. Так наверняка думали люди, которые шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотел жить общей судьбой со своей исторической Родиной - с Россией. Они имели на это полное право и достгли своей цели», - сказал президент

Праздничный митинг-концерт посвящен восьмилетней годовщине присоединения полуострова Крым и Севастополя к России. Зрители держат в руках флаги, трибуны также украшены российскими триколорами. Перед публикой выступят известные российские артисты, среди которых Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх!», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ».