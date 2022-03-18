Мединский заявил, что Москва и Киев «на полпути» к решению вопроса о демилитаризации Украины

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что стороны уже находятся «на полпути» в достижении договоренности в вопросе демилитаризации Украины. Он отметил, что прогресс в решении вопросов демилитаризации и денацификации Украины можно оценить по-разному.

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути», - сказал Мединский журналистам.

Также Мединский сообщил, что Москва и Киев нашли максимальное сближение в вопросах нейтрального статуса Украины, а также невступления государства в состав Североатлантического альянса. По его словам, в данных темах есть ряд нюансов, которые связаны с гарантиями безопасности для Украины.