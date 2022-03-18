Мединский: Москва и Киев максимально сблизились по вопросу нейтрального статуса Украины на переговорах

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев нашли максимальное сближение в вопросах нейтрального статуса Украины, а также невступления государства в состав Североатлантического альянса. По его словам, в данных темах есть ряд нюансов, которые связаны с гарантиями безопасности для Украины.

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции. Нюансы связаны с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО», - отметил Мединский.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава Российского государства в ходе беседы отметил, что Украина стремится затянуть переговоры с РФ. Президент подчеркнул, что «российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов».