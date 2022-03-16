Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мединский заявил, что Украина предлагает «шведский» вариант демилитаризации себя

12:22 16.03.2022
Глава переговорной делегации РФ Мединский заявил, что ключевой вопрос для РФ - этот статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного население, положение русского языка и целый ряд других гуманитарных вопросов. 
Мединский заявил, что Украина предлагает «шведский» вариант демилитаризации себя
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает «шведский» вариант демилитаризации себя

«Украина предлагает «австрийский», «шведский» вариант демилитаризованного государства, при этом имеющее собственную армию и военно-морские силы», - сказал Мединский.

Он добавил, что ключевой вопрос для РФ - этот статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного население, положение русского языка и целый ряд других гуманитарных вопросов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:08 В стране и мире
Видео
Мединский заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело и медленно
10:10 Армия
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
08:00 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами ВСУ в Черниговской области
10:20 В стране и мире
Видео
Нарышкин заявил, что сейчас решается судьба России
05:21 В стране и мире
Видео
«Не могли выйти из подвала»: что рассказывают участники массовой эвакуации из Мариуполя
Популярное
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
Опыт и самоотверженность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.