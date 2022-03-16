В стране и мире Мединский заявил, что Украина предлагает «шведский» вариант демилитаризации себя Глава переговорной делегации РФ Мединский заявил, что ключевой вопрос для РФ - этот статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного население, положение русского языка и целый ряд других гуманитарных вопросов. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает «шведский» вариант демилитаризации себя «Украина предлагает «австрийский», «шведский» вариант демилитаризованного государства, при этом имеющее собственную армию и военно-морские силы», - сказал Мединский. Он добавил, что ключевой вопрос для РФ - этот статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного население, положение русского языка и целый ряд других гуманитарных вопросов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика