В МВД сообщили о более 203 тысяч человек на концерте в «Лужниках»
На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией пришли более 203 тысячи россиян.
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На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках» пришли свыше 203 тысячи человек. Об этом заявили в пресс службе ГУМВД Москвы.
«На территории "Лужников" находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним», - передали сообщение ведомства РИА Новости.
В Москве начался масштабный митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к РФ на стадионе «Лужники». Перед зрителями на концерте выступили известные российские артисты.
Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на праздничный концерт, где выступил с торжественной речью перед россиянами.