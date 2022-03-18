В МВД сообщили о более 203 тысяч человек на концерте в «Лужниках»

На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках» пришли свыше 203 тысячи человек. Об этом заявили в пресс службе ГУМВД Москвы.

«На территории "Лужников" находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним», - передали сообщение ведомства РИА Новости.

В Москве начался масштабный митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к РФ на стадионе «Лужники». Перед зрителями на концерте выступили известные российские артисты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на праздничный концерт, где выступил с торжественной речью перед россиянами.