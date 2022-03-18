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Масштабный концерт в честь годовщины присоединения Крыма к РФ стартовал в «Лужниках»

Елизавета Потейчук
15:12 18.03.2022
Перед зрителями на концерте выступят известные российские артисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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В Москве на стадионе «Лужники» начался праздничный митинг-концерт, посвященной восьмилетней годовщине присоединения полуострова Крым и Севастополя к России. Зрители держат в руках флаги, трибуны также украшены российскими триколорами.

На стадионе на данный момент очень многолюдно. Перед публикой выступят известные российские артисты, среди которых Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх!», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ».

Крымчане восемь лет назад не подчинились зарождавшемуся на Украине националистическому режиму. Хотя ставленники хунты в штабе ВМСУ уже были готовы по ним стрелять. Люди рисковали, но требовали своей независимости на митингах. Отстаивали собственные убеждения на блокпостах и на антимайдане. Нынешняя годовщина «Крымской весны» также совпала с полным окончанием водной блокады полуострова.

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