В МИД РФ пообещали ответить на высылки российских дипломатов
По словам Марии Захаровой, Москва даст ответ на все безосновательные высылки российских дипломатов.
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Российская Федерация ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», - написала Захарова в Telegram-канале.
Напомним, что ранее МИД Болгарии объявил 10 русских дипломатов персонами нон грата. По словам посла РФ в стране, официальная формулировка причины изгнания российских дипломатов - «деятельность, несовместимая с их статусом».
Также в Министерстве иностранных дел РФ заявляли о том, что Кремль примет ответные меры на высылку дипломатов из Словакии. Из страны были отозваны три сотрудника ведомства.