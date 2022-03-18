В МИД РФ пообещали ответить на высылки российских дипломатов

Российская Федерация ответит на все безосновательные высылки российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», - написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, что ранее МИД Болгарии объявил 10 русских дипломатов персонами нон грата. По словам посла РФ в стране, официальная формулировка причины изгнания российских дипломатов - «деятельность, несовместимая с их статусом».

Также в Министерстве иностранных дел РФ заявляли о том, что Кремль примет ответные меры на высылку дипломатов из Словакии. Из страны были отозваны три сотрудника ведомства.