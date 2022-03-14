В МИД РФ заявили, что Россия ответит на высылку дипломатов из Словакии

Российская сторона намерена ответить на высылку своих трех дипломатов из Словакии. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России. Напомним, что Словакия также решила отозвать семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

«Эта безосновательная акция не останется без ответа», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поощрением варваров заявление МИД Словакии об осквернении военного мемориала. По словам дипломата, «оправдание осквернения памятников и захоронений - предательство своих же соотечественников».