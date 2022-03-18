В Минобороны России подчеркнули, что Мелитополь живет обычной жизнью

В Мелитополе продолжается обычная жизнь, в городе работают магазины и курсирует общественный транспорт, а российские военнослужащие каждый день завозят гумпомощь, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что минувшей ночью российские средства ПВО отбили атаку ракетами «Точка-У» по Мелитополю. По словам генерал-майора, обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется националистами.

«Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины», - подчеркнул Конашенков.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения узла связи ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов