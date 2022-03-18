Армия МО РФ: Украина нанесла удар ракетами «Точка-У» с кассетной боевой частью по Мелитополю Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям города. © Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Российские средства ПВО в ночь на 18 марта отразили ракетную атаку украинских националистов по жилым кварталам Мелитополя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», - сказал он. Обстрел города производился с северного направления, с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями, подчеркнул Конашенков. Он заявил, что ВС РФ засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика