Высокоточное оружие: МО РФ показало уничтожение узла связи ВСУ ударным беспилотником

Министерство обороны России показало кадры уничтожения узла связи ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата.

Узел связи был замаскирован в лесном массиве, но все равно обнаружен военнослужащими Вооруженных сил России. После он был выведен из строя при помощи высокоточного ракетного оружия российского беспилотника.

Ранее российское оборонное ведомство показывало видео с уничтожением украинской артиллерийской батареи - оно происходило при помощи высокоточного оружия.

Сегодня в Минобороны России заявили, что авиация ВС РФ поразила за ночь 81 военный объект Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов