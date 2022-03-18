Высокоточное оружие: МО РФ показало уничтожение узла связи ВСУ ударным беспилотником
Узел связи был замаскирован в лесном массиве, но все равно обнаружен военнослужащими Вооруженных сил России. После он был выведен из строя при помощи высокоточного ракетного оружия российского беспилотника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России показало кадры уничтожения узла связи ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата.
Узел связи был замаскирован в лесном массиве, но все равно обнаружен военнослужащими Вооруженных сил России. После он был выведен из строя при помощи высокоточного ракетного оружия российского беспилотника.
Ранее российское оборонное ведомство показывало видео с уничтожением украинской артиллерийской батареи - оно происходило при помощи высокоточного оружия.
Сегодня в Минобороны России заявили, что авиация ВС РФ поразила за ночь 81 военный объект Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов