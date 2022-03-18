Авиация ВС РФ за ночь поразила 81 военный объект Украины

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВС РФ поразила за ночь 81 военный объект Украины в ходе спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники», - сказал он.

За ночь авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе еще шесть украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2», добавил генерал-майор.

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены: 183 беспилотника, 1406 танков и других боевых машин, 138 установок РСЗО, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов