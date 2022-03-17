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В Минобороны РФ показали кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ

17:14 17.03.2022
В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что позиция украинской артиллерии со всей техникой и вооружением полностью уничтожена в результате удара российского высокоточного оружия. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение артиллерийской батареи ВСУ из 152-мм гаубиц. 

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что позиция со всей техникой и вооружением полностью уничтожена в результате удара российского высокоточного оружия. 

Ранее Минобороны России публиковало кадры уничтожения российской артиллерией позиций украинских националистов в Киевской области. 

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении авиационным ударом ВС РФ украинского арсенала под Ровно, где хранились ракеты для комплекса «Точка-У».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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