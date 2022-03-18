Госдума: Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ
Вячеслав Володин поручил Комитету по финрынку внести этот вопрос на рассмотрение.
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Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на пост главы Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета ГД 21 марта», - говорится в сообщении на сайте ГД.
Ранее в СМИ распространилась информация, что глава Центробанка якобы подала заявление об отставке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об этом.