Госдума: Путин внес кандидатуру Набиуллиной для переназначения на пост главы ЦБ

Ранее в СМИ распространилась информация, что глава Центробанка якобы подала заявление об отставке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об этом.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета ГД 21 марта», - говорится в сообщении на сайте ГД.

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