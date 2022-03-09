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В Кремле ответили на слухи об отставке Набиуллиной

Анна Касаткина
15:13 09.03.2022
Ранее в СМИ распространилась информация, что глава Центробанка якобы подала заявление об отставке.
В Кремле ответили на слухи об отставке Набиуллиной
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В Кремле не располагают информацией о якобы намечающейся отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, нам об этом неизвестно», - ответил он на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о поданном заявлении об отставке Набиуллиной.

На вопрос об оценке президентом работы ЦБ Песков заметил, что глава государства неоднократно оценивал работу регулятора.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

В связи с операцией ряд западных государств ввели против РФ серьезные санкции, в частности, с целью ослабить банковскую систему. В то же время в правительстве РФ, Центробанке, а также администрации президента уверены, что российская экономика имеет резервы, а власти обладают необходимыми инструментами, которые позволят свести к минимуму последствия от введенных ограничений.

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