В стране и мире В Кремле ответили на слухи об отставке Набиуллиной Анна Касаткина Ранее в СМИ распространилась информация, что глава Центробанка якобы подала заявление об отставке. © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: В Кремле не располагают информацией о якобы намечающейся отставке главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, нам об этом неизвестно», - ответил он на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о поданном заявлении об отставке Набиуллиной. На вопрос об оценке президентом работы ЦБ Песков заметил, что глава государства неоднократно оценивал работу регулятора. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. В связи с операцией ряд западных государств ввели против РФ серьезные санкции, в частности, с целью ослабить банковскую систему. В то же время в правительстве РФ, Центробанке, а также администрации президента уверены, что российская экономика имеет резервы, а власти обладают необходимыми инструментами, которые позволят свести к минимуму последствия от введенных ограничений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика