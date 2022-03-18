Аркадий Дворкович покинет пост председателя фонда «Сколково»

Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович покинет свой пост председателя фонда «Сколково». Об этом заявили в фонде, отметив, что он продолжит работать над развитием образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково».

«"Сколково" помог развитию огромного числа успешных стартапов по ключевым технологическим направлениям - от безопасности до образования, от медицины до энергетики. "Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны» - цитирует слова Дворковича сайт «Сколково».

Ранее секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия выступает за увольнение с позором Аркадия Дворковича с поста председателя фонда «Сколково». Решение принято из-за того, что Дворкович осудил проведение спецоперации ВС РФ на Украине.

В Кремле сообщали, что решение о работе Дворковича в «Сколково» остается за ним. На вопрос о поддержке Россией кандидатуры Дворковича на пост главы FIDE на предстоящих выборах Песков ответил, что позиция РФ может расходиться с позицией FIDE, поскольку это международная организация.