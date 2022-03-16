Турчак: «Единая Россия» выступает за увольнение Дворковича за осуждение спецоперации на Украине

Партия «Единая Россия» выступает за увольнение с позором Аркадия Дворковича с поста с поста председателя Фонда «Сколково». По словам секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака, решение принято из-за того, что Дворкович осудил проведение спецоперации ВС РФ на Украине.

«Накануне экс-зампред правительства страны Аркадий Дворкович, ныне возглавляющий ФИДЕ, выступил в западных СМИ с осуждением якобы "начатых Россией военных действий на Украине" и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях. "Единая Россия" выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста», - написал Турчак в Telegram.

В январе Турчак заявил, что Москва должна помочь ЛНР и ДНР отдельными видами вооружений для того, чтобы повысить обороноспособность республик и сдержать возможную военную агрессию со стороны Киева. Он добавил, что в партии сильно обеспокоены поставками на Украину летального оружия с Запада.