Песков заявил, что работа Дворковича в «Сколково» зависит от него самого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналистам, прокомментировал выступление «Единой России» за отстранение Аркадия Дворковича с поста председателя Фонда «Сколково», сказав, что решение о работе Дворковича в «Сколково» остается за ним.

«Что касается работы Дворковича в "Сколково", то это другая субстанция, там уже все будет зависеть от личного решения самого Дворковича», - сказал Песков.

На вопрос о поддержке Россией кандидатуры Дворковича на пост главы FIDE на предстоящих выборах Песков ответил, что позиция РФ может расходиться с позицией FIDE, поскольку это международная организация.



Ранее сообщалось, что «Единая Россия» выступает за увольнение Дворковича с поста председателя Фонда «Сколково» за его выступления в западных СМИ с осуждением начатых РФ военных действий на Украине.