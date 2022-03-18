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Небензя заявил, что РФ снимает запрос на голосование по резолюции по Украине в СБ ООН

Марина Крижановская
00:52 18.03.2022
Вместо этого в экстренном порядке запрашивается заседание относительно биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших в распоряжение ВС России в ходе специальной военной операции.
Небензя заявил, что РФ снимает запрос на голосование по резолюции по Украине в СБ ООН
© Фото: Eskinder Debebe UN Photo Globallookpress
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Российская Федерация снимает свой запрос на голосование в Совете Безопасности ООН. Отмечается, что голосование по проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине было запланировано на 18 марта 2022 года. Российский дипломат отметил, что рассмотрение данного проекта резолюции не отзывается, а лишь откладывается.

Василий Небензя сообщил, что вместо данного голосования Россия запрашивает срочное заседание для обсуждение обновленной информации относительно американских биологических лабораторий на Украине.

«Вместо этого мы запросим срочное заседание, чтобы обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших в распоряжение в ходе специальной военной операции. Сейчас направим соответствующее письмо председательству ОАЭ в СБ ООН», - проинформировал дипломат.

Поясняя причину откладывания голосования по проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине, Небензя пояснил, с российской стороной контактируют другие делегации, жалуясь на «беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров».

«На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров вплоть до экономического шантажа и угроз. Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску. По этой причине мы приняли решение пока не запрашивать голосование по нашему проекту, но проект резолюции мы не отзываем», - заявил российский постпред при ООН.

Ранее 17 марта Министерство обороны России опубликовало документы, полученные от сотрудников биолабораторий США на Украине. Соответсвующие документы поступили в распоряжение телеканала «Звезда». В лабораториях изучались возбудители Конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. 

До этого Василий Небензя сообщал, что в биолабораториях на Украине занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней. Тогда он отметил, что «в данный момент Киев занят сворачиванием программы и ликвидацией ее следов по указке из Вашингтона».

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