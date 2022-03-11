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Небензя: в биолабораториях на Украине занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней

Вадим Синицын
19:52 11.03.2022
В данный момент Киев занят сворачиванием программы и ликвидацией ее следов. Это происходит по указке из Вашингтона, отметил Небензя.
Небензя: в биолабораториях на Украине занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней
© Фото: Louis Reed, Unsplash
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Сеть из трех десятков биолабораторий на Украине занимались усилением патогенных свойств смертельно опасных болезней. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

В данный момент Киев занят сворачиванием программы и ликвидацией ее следов. Это происходит по указке из Вашингтона, отметил Небензя.

Постпред РФ особо отметил риск попадания материалов из биолабораторий в руки террористов. В этом случае последствия могут быть непредсказуемы. Небензя призвал Европу задуматься о реальной биологической угрозе расползания биоагентов с Украины.

До этого стало известно, что Всемирная организация здравоохранения обратилась к Киеву с рекомендациями уничтожить особо опасные патогены в биолабораториях, которые  находятся на территории Украины. Рекомендации связаны с опасностью утечек, которые могли бы привести к распространению инфекций среди людей.

Ранее Министерство обороны России представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов также заявил, что имеющиеся документы подтверждают факт многократной передачи биоматериалов граждан Украины за рубеж. Также были раскрыты подробности разработок по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.

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