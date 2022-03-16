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Лавров сообщил, что есть определенная надежда на достижение компромисса в переговорах с Украиной

Виталий Музыка
12:35 16.03.2022
С надеждой на возможность появления компромисса смотрят в том числе сотрудники офиса президента Украины, заявил Лавров.
Лавров сообщил, что есть определенная надежда на достижение компромисса в переговорах с Украиной
© Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в переговорном процессе между Москвой и Киевом есть вероятность достижения компромисса. 

«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса. Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, украинской стороны, в том числе сотрудники офиса президента Зеленского», - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Лавров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стал оценивать происходящее более реалистично, раньше он делал достаточно конфронтационные заявления.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил о нежелании со стороны России сохранения тенденций построения на Украине неонацистского государства с неонацистскими традициями, которое несет прямую угрозу РФ.

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