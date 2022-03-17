Армия ВС РФ уничтожили артиллерийскую батарею 152-миллиметровых гаубиц ВСУ На кадрах видео, опубликованного Министерством обороны РФ, показаны попадания и взрывы на позиции ВСУ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, уничтожили артиллерийскую батарею 152-миллиметровых гаубиц ВСУ. Позиция со всей техникой и вооружением была полностью ликвидирована ударом высокоточного оружия. Министерство обороны РФ также опубликовало кадры этого момента. На видео показаны попадания и взрывы на позиции. Ранее корреспондент «Звезды» Олег Лавров посетил здание мариупольского продуктового ТЦ. Он полностью опустел - неизвестно, что произошло - возможно продукты раскупили местные жители либо это результат мародерства со стороны националистов. Эвакуирующиеся из Мариуполя местные жители также рассказали Лаврову, насколько озлобленно ведут себя украинские националисты. По словам мариупольцев, они при отступлении специально приводили в негодность дома мирного населения. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика