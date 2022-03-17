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Сожгли дома: житель Мариуполя рассказал об озлобленном поведении украинских националистов

Тимур Шерзад
Олег Лавров
17:30 17.03.2022
По словам корреспондента «Звезды» Олега Лаврова, автомобили эвакуирующихся из города жителей повреждены осколками и пулями. Но, если машина все еще на ходу - это шанс выбраться из небезопасного города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Олег Лавров работает в Мариуполе, где все еще идут бои с украинскими националистами. Он пообщался с эвакуирующимися из города мирными жителями. 

«Примерно каждый пятый автомобиль, выезжающий из Мариуполя, в таком состоянии. Стекла разбиты взрывной волной. На кузове следы от осколков и пуль. Но сейчас люди не задумываются о внешнем виде транспортного средства. Главное - оно на ходу. А, значит, это жизнь», - прокомментировал Лавров. 

По словам местных жителей, встреченных корреспондентом, украинские националисты при отступлении специально приводили в негодность дома мирного населения. 

«Перед тем как уходить, это 4 дня назад было, они с крупнокалиберного начали расстреливать первые этажи и ждали, пока загорится. Потом отходили, зажигали следующий подъезд. Прямо били по балконам. Как только загорался подъезд, они отходили. Сожгли два дома, это я своими глазами видел», - сообщил местный житель. 

Ранее Лавров показывал, как происходит досмотр эвакуирующихся колонн мирных жителей - важно, чтобы среди них не затесались боевики украинских националистов, которых можно вычислить по специфическим татуировкам и синякам от использования оружия.

Тем временем в Минобороны России продемонстрировали впечатляющие кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ при помощи российского высокоточного оружия. 

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